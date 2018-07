Institucions Penitenciàries demana informació al Suprem pel trasllat de Forn, Rull i Turull

Institucions Penitenciàries ha enviat aquest dilluns al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena una petició d’informació sobre el moment processal en què es troba la instrucció del cas respecte de Joaquim Forn, Josep Rull i Jordi Turull. Aquest és un pas previ a la decisió sobre el seu trasllat a presons catalanes.Fonts del Ministeri de l’Interior han explicat que el trasllat dels nou líders independentistes es farà efectiu els pròxims dies tot i que “encara queda algun tràmit pendent” per iniciar-lo. Llarena ja va donar el seu vist i plau la setmana passada al trasllat de Bassa, Forcadell, Sánchez, Cuixart, Junqueras i Romeva, en una interlocutòria on assegurava que no veu cap “raó processal” per oposar-se a l’acostament, i on recordava també que la decisió està en mans d’Institucions Penitenciàries.Segons fonts del Tribunal Suprem, no està previst que Llarena doni resposta a l’escrit aquest dilluns. El seu vist i plau –que no és vinculant- és un pas més dins del protocol establert en aquest tipus de casos on a més de la petició de les defenses, que ja s’han presentat en tots els casos, cal un informe positiu per part d’Institucions Penitenciàries.Un cop obtinguda la resposta del jutge, la Junta d’Avaluació d’Estremera estudiarà i aprovarà el trasllat als centres catalans, que segons insisteixen fonts del Ministeri de l’Interior és qüestió “de dies”, però que encara necessita superar alguns tràmits. L'aprovació del jutge implica que aquest no prevegi dur a terme noves diligències que requereixin la presència dels processats que té en aquests moments en situació de presó provisional.Tot plegat té lloc després que el dimecres de la Setmana passada la Sala d’Apel·lacions del Tribunal Suprem confirmés la interlocutòria de processament dels 25 investigats en aquesta causa per delictes de rebel·lió, desobediència i malversació.La setmana passada el magistrat va concloure respecte als altres presos que “no existeix cap raó processal que condueixi a la custòdia dels processats en cap centre penitenciari concret”, tot i que insisteix que el trasllat “és cosa de la Secretaria General d’Institucions Penitenciàries”.

