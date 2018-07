El nombre de persones centenàries es duplica cada deu anys a Catalunya

El nombre de persones centenàries a Catalunya es dobla cada deu anys. L’Institut d’Estadística de Catalunya ha analitzat els índexs dels darrers 35 anys i ha escenificat que de les 140 persones centenàries l’any 1981 ha passat a 1.875 l’any 2016.Els punts clau d’aquestes dades, segons informa l’Institut, són l’increment de l’esperança de vida i l’arribada a edats avançades de generacions cada vegada més nombroses. Dels 180 centenaris del 1986, s'ha passat a 420 el 1996, 865 el 2006 i 1.875 el 2016.La majoria de persones centenàries són dones, amb un 83% del percentatge. A més, la proporció de persones centenàries de Catalunya se situa entre les més altes del món. Així, el 2016 hi havia 251 centenaris per cada milió d'habitants. Aquesta xifra se situa entre les més altes dels països europeus i del món. Japó és el país amb més centenaris per milió d'habitants (512).

