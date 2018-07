El PDECat i ERC discrepen sobre les llistes conjuntes a les municipals

Discrepància estratègica entre els partits republicans sobre les llistes a les eleccions municipals. Així, mentre el PDECat, en la línia de l'ANC , aposta per coalicions republicanes amb ERC (en deixen fora la CUP) amb la intenció de garantir-se ser els més votats, la formació que lidera Oriol Junqueras considera que aquesta fórmula no maximitzaria els suports, sinó més aviat el contrari. La divergència l'han feta evident aquest dilluns al matí Maria Senserrich i Marta Vilalta, portaveus respectives dels dos partits.Senserrich ha assegurat que s'obren a formar llistes unitàries independentistes però també ha avisat que posen en valor la feina dels seus alcaldes, de manera que ho estudiaran segons cada municipi. La intenció del PDECat és que allà on hi hagi alcaldes independentistes, com ara Girona o Sant Cugat, no es facin coalicions i centrar esforços en ciutats metropolitanes i Barcelona, on ERC és qui té més bones expectatives. En la roda de premsa posterior al Comitè Nacional del PDeCAT, Senserrich ha detallat aquest dilluns que aposten per buscar la fórmula adequada i que faran "cirurgia fina" en cada localitat.Vilalta ha indicat que la proposta de l'ANC "no maximitzarà" resultats. La republicana comparteix l'objectiu del triomf independentista per a aquestes municipals, i ha subratllat que la voluntat d'ERC és governar el màxim nombre ajuntaments des de l'independentisme, però "això no passa per un model homogeni a tot el país", tal com va afirmar la militància a la darrera convenció del partit . Ha emplaçat els actors independentistes a mirar "quins són els contextos en aquests municipis" en presentar llistes. Per això, ha defensat que les llistes en què treballen ERC són "transversals" i busquen sumar el màxim de suports a la independència de Catalunya.

