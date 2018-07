​Barcelona seguirà els passos de València per acollir els 60 immigrants de l'Open Arms

La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha manifestat que Estat, Generalitat i Ajuntament de Barcelona estan treballant per tenir-ho "tot a punt" per poder rebre els 60 migrants rescatats per Proactiva Open Arms a les costes de Líbia i que, previsiblement, arribaran aquest dimecres a mig matí al Port de Barcelona. Cunillera ha explicat que la voluntat és seguir un model similar al que es va portar a terme fa dues setmanes quan van arribar unes 630 persones al Port de València a bord de l'Aquarius, és a dir "ràpid, eficaç i que posi el focus en el respecte que aquestes persones mereixen", tot deixant clar que "no aniran a centres d'internament".Cunillera ha explicat que aquest dilluns s'han reunit a la delegació del govern espanyol a Catalunya tècnics de l'Estat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i de l'Ajuntament de Barcelona per coordinar l'arribada i l'acolliment de la seixantena de migrants que transporta l'Open Arms.Cunillera ha explicat que aquest dilluns han mantingut una trobada representants de l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona "per tal de coordinar-se i buscar la solució més pràctica" per als 60 migrants que transporta l'Open Arms i que previsiblement arribaran dimecres al mig matí al Port de Barcelona.La delegada del govern espanyol ha remarcat que es tracta de 60 persones "que venen d'un sofriment incomprensible i que han tingut l'oportunitat de ser acollits a Espanya". En aquest sentit, ha manifestat que les tres administracions implicades, cadascuna a través de les competències que li correspongui, coincideixen en el fet que "els hem de respondre donant-los acollida de respecte, de dignitat i perquè puguin desenvolupar la seva vida de la millora manera possible".Cunillera ha valorat positivament el compromís de les tres administracions per acollir els 60 migrants que transporta l'Open Arms. "Si aquest és el camí, segur que farem grans coses", ja que "la ciutadania en aquest moment ens està demanant solucions als seus problemes", ha expressat Teresa Cunillera en el marc de l'acte de presa de possessió del nou subdelegat del govern espanyol a Lleida, José Crespín.

