Maragall veuria «absurd» que la UE no reconegués Serret com a delegada

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, ha defensat aquest dilluns que la nova delegada del Govern davant la UE, Meritxell Serret, és una representant "acreditada, perfectament legitimada i amb tots els seus drets". "Seria absurd pensar que la Unió Europea no està en la posició de reconèixer això", ha dit Maragall sobre si Serret podrà mantenir reunions amb les institucions europees Precisament sobre això va expressar-se la setmana passada el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va admetre que la situació legal de Serret era un obstacle perquè el govern espanyol hi mantingués el contacte. Aquest dilluns Maragall ha assegurat, però, que és "obvi" que hauran de treballar i estar en contacte amb el govern espanyol, amb qui haurà de compartir, per exemple, "presència, interlocucions o feina". Amb tot, el conseller d'Acció Exterior ha dit que "encara és molt aviat" i que per ara no hi ha hagut contactes.Maragall també ha subratllat que si bé "tots els nomenaments tenen una interpretació possible", en el terreny de la "representació institucional tenen una obligació explícita de responsabilitat de representació de l'interès general". "És que es pot pensar o acceptar que un nomenament d'un govern legítim respecte una delegació ha de tenir només un caire polític? O és que hem d'interpretar la pràctica que el govern espanyol ens ha transmès en aquests últims anys?", ha reblat el conseller davant consideracions sobre el perfil "polític" de Serret i quins interessos representarà.Per la seva banda, Serret ha reiterat la seva "plena predisposició" per fer que la delegació sigui present "com correspon" a tots els espais i àmbits. Segons ha explicat, la intenció és que "a partir d'avui", quan pren físicament possessió del càrrec, començaran a treballar per la seva presentació davant de les institucions com a nova delegada i, a partir de llavors, per mantenir diverses reunions.La tasca com a delegada, ha justificat Serret davant les preguntes d'alguns periodistes, és "estar present en tots els àmbits on hagi d'estar present l'interès de tots els ciutadans de Catalunya", com ara "institucions, persones o entitats". "Està nomenada per a això", ha reiterat Maragall. "Hem d'admetre que Europa pot practicar discriminació en termes polítics respecte a les representacions acreditades davant les seves institucions? Si fos així hauríem de concloure que això està fora de la més mínima probabilitat", ha afegit el conseller sobre les opcions que els líders de les institucions europees la puguin rebre i reunir-s'hi. A més, Serret ha remarcat que "mai hi haurà cap problema per parlar o dialogar amb qui sigui" i que la política de la delegació serà la de "portes obertes".Davant la possibilitat que s'emeti una tercera euroordre contra l'exconsellera, Serret ha explicat que "ara com ara" és una ciutadana "lliure" i que en cas que arribi una nova ordre de detenció contra ella "no té per què impedir en cap moment" la funció de la delegació.Des que es va fer públic el nomenament alguns partits n'han recelat. La setmana passada, des de Brussel·les mateix, tant el líder del PSC, Miquel Iceta, com el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, van expressar les seves reserves. Mentre que Iceta va assegurar que era un error i va donar a entendre que Serret no podria reunir-se amb normalitat amb els representants de les institucions europees, Sánchez va advertir divendres que la situació legal de l'exconsellera serà un obstacle per mantenir contactes amb el govern espanyol.Per la seva banda, el PP va iniciar la setmana passada gestos perquè des de les institucions es boicotegi Serret com a nova delegada. El cap de files de la formació a l'Eurocambra, l'eurodiputat Esteban González Pons, va demanar per carta a Jean Claude-Juncker, Antonio Tajani i Donald Tusk que no obrin les portes dels despatxos europeus -Comissió, Parlament i Consell, respectivament- a Serret.

