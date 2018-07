Barcelona anuncia un permís d'estada de 45 dies per als refugiats de l'Open Arms

Que els refugiats de l'Open Arms puguin comptar amb un permís d'estada especial de 45 dies. Aquesta és la petició que ha fet l'Ajuntament de Barcelona i que, segons ha explicat el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, ha estat "rebuda positivament" per la delegació del govern espanyol a Catalunya, que aquest matí està mantenint una reunió amb el consistori per preparar el dispositiu d'acollida.L'objectiu d'aquest permís, ha explicat, és que els 60 migrants que es preveu que arribin el dimecres a Barcelona "se sentin protegides, es recuperin de l'experiència traumàtica i sàpiguen que no tornaran a cap lloc que no sigui segur", com ara a països com Líbia. El govern de Colau ha assegurat que farà "tot el possible" perquè aquestes persones no vagin a parar un CIE, ja que considera que són "forats negres" dins de la Unió Europea. "Són espais de no dret que han funcionat com a presons", ha lamentat Pisarello, que ha insistit que aquest no ha de ser "el destí" de persones que "fugen de la guerra i de la misèria" i que per això són imprescindibles permisos extraordinaris.El primer tinent d'alcaldia ha subratllat la bona voluntat que estan trobant en aquests moments tant per part del govern espanyol que encapçala Pedro Sánchez com del Govern de la Generalitat per acollir els refugiats. "Hem d'estar a l'alçada del repte", ha insistit. I ha recordat que, malgrat que Barcelona ha estat un "referent" en mobilitzacions a favor de l'acollida, l'Ajuntament s'ha trobat fins ara "treballant de forma solitària" atenent aquestes persones amb entitats com Creu Roja. "Els operatius d'acollida estan funcionant bé, però demanem que la resta d'administracions s'impliquin", ha subratllat.Pisarello ha precisat que per ara no preveuen que s'hagin d'habilitar nous equipaments per a la primera fase de l'acollida. "És fonamental que llancem un missatge que volem ser terra d'acollida i de refugi ara que a Europa i a Estats units s'aixequen veus xenòfobes i racistes que produeixen vergonya com a espècie. Es tracta d'acollir persones que han estat a punt de perdre la vida", ha assegurat Pisarello, que ha insistit que la capital catalana és "terra d'acollida" i que aquest segell ha de ser "símbol de l'Europa solidària" que s'ha de construir.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)