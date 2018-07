El Govern aprova el projecte de llei vitivinícola de Catalunya

El projecte de llei vitivinícola de Catalunya està llest per iniciar la tramitació parlamentària que permetrà que en uns mesos es converteixi en llei. Aquest projecte normatiu, validat en la reunió del consell executiu d'aquest dimarts, fa que se segueixi aprofundint en les garanties de qualitat que caracteritzen els vins catalans, emparats en les 12 Denominacions d’Origen catalanes. El director general de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), Salvador Puig , explica aque el canvi donarà més seguretat jurídica als productors i elaboradors de vins de Catalunya.Puig deixa clar que la nova llei, que actualitza la del 2002, busca adaptar el marc normatiu català del vi a l’europeu. Salvador Puig remarca que una de les motivacions principals que promouen la renovació és la necessitat d'evitar que els excedents s'acabin convertint en destil·lats i puntualitza que la filosofia que es vol implantar des d'Europa és la de "wine in moderation" (vi en moderació).A partir d'ara, l'actualització donarà rang de llei a diferents qüestions regulades en normes de menor rang, el que millorarà la regulació vitivinícola catalana. A Catalunya, més del 95% de la producció està emparada per la DO, fet que dóna valor a la producció. Es produeixen 350 milions d'ampolles a l'any, de les quals 250 milions són de cava i 100 milions són de vi tranquil.L’objectiu concret de l'ordenació vitivinícola en la viticultura catalana és el d’aconseguir seguretat i qualitat agroalimentària, i fomentar els vins catalans. Com a novetat, s’autoritza l’augment artificial de la graduació alchòlica natural, es fomenten les accions de formació en viticultura així com l'enoturisme i es reforça el control de qualitat. En l'àmbit d'inspecció, es passa dels tres òrgans competents anteriors (DARP, INCAVI i CCRR) a un òrgan competent, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.Puig també volgut mencionar que considera que és un bon projecte de llei. Abans el sector es queixava perquè no estava prou consultat, però Puig afirma que INCAVI ha consultat amb el consell assessor, els sindicats agraris, patronals i tot tipus d'entitats relacionades amb el sector. El sector de la vinya i el vi té una importància cabdal a Catalunya, tant en la producció de vi com en la seva elaboració, i és un dels motors de l’economia catalana.

