Nou de cada deu barcelonins consideren que hi ha un problema greu d'habitatge

Nou de cada deu barcelonins ja consideren que Barcelona té un problema greu d'habitatge. Així es desprèn del darrer baròmetre municipal, que aquesta vegada conté un capítol dedicat només a l'habitatge, i revela que els veïns opinen que l'accés a un pis és el segon problema més greu de la ciutat (12,3% i set punts d'increment). L'Ajuntament també ha preguntat per les possibles solucions per afrontar-ho, i el 75,4% defensa que l'administració ha de poder regular el preu del lloguer, mentre que el 20% creu que ha de ser lliure.No obstant això, l'encaix de Catalunya i Espanya es reafirma com el principal problema que els barcelonins veuen tant a la capital catalana (14,2%) com a Catalunya (58,3%) i a l'Estat (28,3%), i fins i tot a nivell personal, on l'accés a l'habitatge ascendeix fins al tercer lloc. El turisme torna a repuntar com a problema amb l'arribada de l'estiu i se situa com el tercer de la ciutat (10,5%). En el cas de Catalunya, l'atur i les condicions de treball estan en segon lloc –i es manté com a segon problema que afecta més personalment-, i a l'Estat, la corrupció i el frau es manten també en segona posició, si bé perden força.El ventall de solucions per a l'habitatge s'obre més quan es pregunta als que consideren que hi ha un problema molt o bastant greu (gairebé el 88%) amb resposta oberta i la possibilitat de donar-ne més d'una per persona. El 42,5% opina que cal regular o rebaixar els preus, i el 28,4%, que reclamen més habitatge social. Per darrere hi ha els que consideren que calen mesures polítiques i legislatives, més control de pisos turístics i més control de pisos buits, els que pensen que amb la millora de l'economia ja s'arreglarà, i actuant contra l'especulació.El baròmetre es basa en 800 enquestes realitzades entre el 4 i el 14 de juny. Segons el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, "hi ha una percepció claríssima d'emergència habitacional", ha aprofitat els resultats del baròmetre per tornar a fer la carta als reis per a la resta d'administracions. A l'Estat li ha reclamat que modifiqui la llei d'arrendaments urbans (LAU) per estendre la durada dels contractes de lloguer i regular el preu.En el cas de la Generalitat, li ha demanat que els habitatges públics procedents d'herències intestades, que no tenen hereu, es destinin a reforçar el parc públic, just en la setmana que el Govern vol executar la subhasta de part d'aquests immobles . "No ens podem permetre que en aquesta situació d'emergència siguin privatitzats", ha asseverat. Als promotors privats també els ha demanat que no posin impediments a la iniciativa de destinar el 30% dels nous edificis a habitatge social.En relació a l'encaix de Catalunya amb Espanya, Pisarello ha indicat que es tracta d'"un problema de primer ordre", i ha advertit del fet que les formacions que intenten respondre-hi "en termes de polarització identitària no són premiades per la ciutadania". Ho ha exemplificat amb Ciutadans, que cau en intenció de vot en el baròmetre . Pel que fa al turisme, ha recordat que el govern treballa perquè l'activitat turística sigui "sostenible i viable" en el temps, i considera que ha d'estar descentralitzada a l'àrea metropolitana.

Resultats del baròmetre de Barcelona del juny del 2018 by naciodigital on Scribd

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)