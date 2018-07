Soraya i Millo, parella ben avinguda

Soraya Sáenz de Santamaría, amb Enric Millo, en l'acte de partit a Barcelona Foto: Joan Serra Carné

La candidata a presidir el PP, que parteix com a favorita a les primàries, protagonitza un acte a Barcelona amb l'exdelegat del govern espanyol com a escuder en què acusa Pedro Sánchez de ser dòcil amb l'independentismehttps://t.co/MT80ZifOIW pic.twitter.com/FXEenSWmCc — NacióPolítica (@naciopolitica) 2 de julio de 2018

"A quien madruga, Dios le ayuda". És la primera frase que s'escolta quan Soraya Sáenz de Santamaría trepitja la vuitena planta de l'hotel que el PP sempre fa servir com a quarter general en actes de partit. Són les 9.15 hores del matí i, des d'aquesta talaia del Port de Barcelona, la vista és privilegiada. Militants fidels i majoria masculina, amb presència de noves generacions populars. Sempre fidel, Enric Millo somriu, Alberto Fernández Díaz esmorza i Santi Rodríguez departeix amb companys de formació. L'exvicepresidenta espanyola està de bon humor i fa constar que és una anomalia un acte de partit tan matiner. Les enquestes de les primàries del PP li van a favor. Ara mateix és la favorita per rellevar Mariano Rajoy i es nota.A l'entrada de l'hotel encara hi consten les indicacions de l'últim acte de campanya de Pablo Casado, rival en la batalla popular. Sáenz de Santamaría no se n'adonarà. "Nosaltres ens aixequem d'hora, com Catalunya", diu als congregats mentre reparteix petons i abraçades, i conversa amb periodistes que miren de reüll les càmeres. Hi ha expectació i ve amb el discurs après: publicita que ha estat amb el PP català en els moments durs -tot i que va desaparèixer calculadament del focus mediàtic just després de la patacada electoral del 21-D, quan no va treure rendiment al recordat "Diplocat en liquidació"-, envia dards a Pedro Sánchez i avisa que l'independentisme és un perill latent, que cal vigilar permanentment. En l'atenció als mitjans recorda que ERC "ha tornat" a la DUI i que Sánchez ha posat la política penitenciària "al servei" dels seus interessos i de l'independentisme Sáenz de Santamaría ven la idea que la líder del partit també ha de ser la dirigent més ben col·locada per desallotjar Sánchez de la Moncloa. Difícilment serà presidenta del PP pels vots dels militants catalans, però intenta passar el rasclet a tot els racons de l'Estat. En la tasca de sortir victoriosa en la contesa de les primàries té com a escuder Enric Millo, amb qui va pilotar l'anomenada "Operació diàleg", de resultats nefastos. La parella continua ben avinguda tot i que un i l'altra no conserven els càrrecs que els feien inseparables.És l'exdelegat del govern espanyol qui enceta l'acte. Diu que el PP català vol tenir més força i ser "alternativa de govern". Per aconseguir-ho, sosté, cal una persona a la presidència que "entengui Catalunya". "Soraya coneix Catalunya", afirma Millo. "Va ser aquí en més de 20 ocasions [abans del referèndum] i va obrir un diàleg amb la societat catalana". "Va aturar el cop, va parar els peus als independentistes", afegeix. Sáenz de Santamaría aprofundirà en la reflexió, però Millo fa veure que el diàleg va ser un èxit i que l'1-O no es va celebrar.Agraeix que la seva "cap" -així la defineix- sempre l'hagi "cuidat". A ell i els militants a Catalunya. Potser pels elogis rebuts, potser perquè un i l'altra formen un tàndem que expressa sintonia, la dirigent popular fa somriure el públic quan, volent dir que cada dia se n'anava a dormir i es llevava amb els missatges de Millo al mòbil, afirma que parlaven quan es ficaven al llit. Demana al públic no caure en l'equívoc. Hi ha amistat i sintonia, res més.L'ambient distès permet que es desplegui el potencial de Sáenz de Santamaría. Rep Pedro Sánchez, Quim Torra i l'independentisme. "Sánchez ha anat donant xecs i avui és president sense que l'hagin votat", diu la candidata a presidir el PP. De quins xecs es tracta? Segons la dirigent popular, un xec a l'independentisme per facilitar la situació dels presos i un altre a Podem per controlar RTVE. I insisteix: "Governem fins i tot després de ser cessats". Sáenz de Santamaría argumenta que, com que un Pedro (Sánchez) no frena l'independentisme, ha de ser un altre Pedro (Morenés, exministre de Rajoy i avui ambaixador a Washington) qui faci quadrar el president de la Generalitat. Qui hauria dit fa un parell de setmanes que l'Smithsonian Folklife Festival seria de tema a tractar a les primàries del PP.Els dards també busquen posen Torra a la diana. "Me n'he anat amb una querella d'un tal senyor Torra", esmenta Sáenz de Santamaría mentre els militants riuen. "El meu marit em va dir que ho posés al currículum. Querellada per defensar la unitat d'Espanya", subratlla. Es vanagloria d'haver frenat els plans del sobiranisme i posa en dubte que l'actual govern espanyol actuï amb la mateixa determinació. "No permetrem que hi hagi concessions", exposa als companys que l'escolten per desgranar la tasca que pensa fer a l'oposició. "Soc aquí, donant la cara pel meu partit i Catalunya", sentencia pensant en els suports a les primàries. I torna a repartir petons i abraçades, escortada per Millo. Una parella ben avinguda.

