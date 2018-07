VÍDEO La BBC deixa en evidència l'Estat en un reportatge sobre el procés

Crisis in Catalonia. Aquest és el reportatge que la BBC, cadena pública de televisió britànica, posa de manifest el conflicte català amb l'estat espanyol. De mitja hora de durada, el vídeo comença amb les urnes arribant als col·legis electorals l'1 d'octubre. El reportatge fa un repàs a la història més recent de Catalunya, amb les càrregues policials el dia del referèndum, passant pels anys del franquisme, la recuperació de la Generalitat o el creixement de l'independentisme.Un seguit de testimonis posen veu al conflicte en primera persona. La més destacada és Carme Forcadell, expresidenta del Parlament i actualment empresonada a Alcalá Meco. Relata la nit que va passar a la presó, abans de la presó preventiva a la qual està sotmesa ara amb Dolors Bassa. L'expresident Artur Mas és un altre dels protagonistes, juntament amb Josep Ramoneda. Altres testimonis són els dels voluntaris del dia del referèndum, preservats en l'anonimat.L'anterior delegat del govern a Catalunya, Enric Millo, és una de les persones amb més protagonisme a la peça. Els creadors del vídeo li ensenyen les imatges, tant de les càrregues com de les manifestacions o l'arribada d'urnes.Les imatges de les manifestacions massives en suport dels presos polítics, l'onada de llaços grocs pels carrers de Catalunya o les reaccions als fets del referèndum, fins a la investidura de Quim Torra, són diversos moments clau.El vídeo es va publicar fa un mes en el programa Our World britànic, encara que no es podia visualitzar fora del país. Ara, s'ha publicat en vídeo a YouTube.

