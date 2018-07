VÍDEO Crítiques al ministre de Ciència per menysprear l'educació pública

"Tenéis que seguir corriendo delante de la educación pública" (Ministro de ciencia de un gobierno "socialista" en una escuela privada). Vergüenza.



pic.twitter.com/8qsFaYvdQC — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 1 de juliol de 2018

Me parece una vergüenza que des del Ministerio se aliente a la escuela privada a ir por delante de la pública y decir que el aprendizaje de los idiomas es un motivo para llevar a los hijos ( incluidos los del nuevo ministro ) a un colegio privado. — Pilar SM (@PILARSM4) 1 de juliol de 2018

Ahí, recitando las "bondades" de la privada, donde estudiaron sus hijos, claro. Porque la publica es una mierda no apta para familias de cierto nivel... Cómo yo estudié en la pública, mi educación sólo me alcanza a decirle: váyase usted a cargar. — Alma Mater (@AlmaMater72) 1 de juliol de 2018

El estudió en la pública. Era un niño de barrio obrero. Pero ya se sabe cómo es la izquierda caviar, una vez que prospera... — Profe extenuado (@EnJarras) 1 de juliol de 2018

Ministro Pedro Duque, la educación pública española proporciona excelencia. No es bueno vender la imagen de que la privada corre por delante de la pública. Preocupado por el mensaje "si quiero que mis hijos sean algo debo llevarlos a la privada". #YoElijoPública. pic.twitter.com/sSWEk38MQY — José Miguel Rojo (@derjota) 30 de juny de 2018

Ahora díselo en inglés, crack, porque en la pública te enseñan a chaporrear en los idiomas, nunca a denominarlos ni practicarlos. La realidad es tozuda, pero más tozudos son los que no quieren reconocer al menos alguna virtud de las privadas: el bilingüismo. — Javi GuBn (@JavGuBn) 2 de juliol de 2018

"Heu de seguir corrent davant l'educació pública". Així s'expressava Pedro Duque en una roda de premsa a l'abril davant dels alumnes d'una escola privada abans de ser nomenat conseller de Ciència, Innovació i Universitats. Unes declaracions que ara han estat recuperades i que ha provocat un petit sisme a Twitter contra el govern del PSOE.És en el mateix tall de vídeo que Duque explica que ell va portar o porta els seus fills a la privada sobretot per les llengües, perquè quan vagin a un altre país "no notin tant el canvi". "L'educació privada sempre va corrent per davant de la pública intentant oferir una excel·lència major. Així ho ha de seguir fent", apunta el ministre, mentre dona aquest motiu: "La privada se centra en els idiomes. Per això vaig haver de portar els meus fills a un col·legi privat, perquè poguessin canviar de país sense notar-ho molt".Aquestes declaracions van ser fetes a l'acte commemoratiu dels 40 anys de l'Associació Espanyola de Centre Privats d'Ensenyança (ACADE) celebrat a l'abril però que aquest cap de setmana van començar a circular amb força per Twitter. Moltes crítiques i alguna mostra de suport han valorat les seves declaracions.

