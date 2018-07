Colau guanyaria amb claredat les municipals a Barcelona

Ada Colau revalidaria l'alcaldia de Barcelona si en aquests moments se celebressin les eleccions municipals. Ho faria amb contundència amb un 16,2% dels suports, segons apunta el penúltim baròmetre municipal del mandat. ERC, que en el darrer sondeig s'havia situat en primera posició , acusen una caiguda de quasi quatre punts en intenció de vot. Passa del 16,5% al 12,4%. Amb tot, una de les dades més significatives del baròmetre és l'increment d'indecisos, que passa del 21% al 34,9%, la dada més alta dels darrers vuit anys i que indica que la partida segueix oberta.En realitat, Barcelona en Comú manté pràcticament el suport que se li atorgava al desembre, però els republicans cauen del 16,5% al mes de novembre -just després dels fets d'octubre- al 12,4% actual. Una de les possibilitats és que alguns dels partidaris de votar ERC mesos enrere hagin passat a la bossa d'indecisos davant de la incertesa sobre si hi haurà o no una llista unitària de l'independentisme -com demanen Junts per Catalunya i el moviment impulsat per Jordi Graupera- o bé que hagi passat factura la negativa a donar suport a la connexió del tramvia entre la plaça de les Glòries i Francesc Macià."Aquests resultats són la mostra que estem davant d'una força, Barcelona en Comú, que després de tres anys de govern és sòlida i creïble", ha assegurat el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, que ha apuntat que aquesta tendència s'està donant també a altres "ciutats del canvi" arreu de l'estat espanyol. "S'està demostrant que es podia governar d'una altra manera i de forma eficient. Se les està premiant", ha afegit. Com a exemple, ha posat la nova operadora elèctrica municipal, que s'ha posat en marxa aquest cap de setmana.Sobre la bossa d'indecisos, Pisarello ho atribueix a que hi ha forces polítiques que "no estan donant respostes" a les demandes de la ciutadania, així com al canvi de govern inesperat que s'ha produït a Espanya.El PSC també perd suports. Si bé en el darrer baròmetre semblava que capitalitzava el trencament del pacte de govern amb els comuns, els socialistes tornen ara a baixar i passen del 9,3% de suport al 6,1% malgrat que l'enquesta es va fer entre el 4 i el 15 de juny, just després de la moció de censura que ha situat Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Tot plegat malgrat que el baròmetre recull que després de l'arribada del PSOE a la Moncloa creix un 21% els barcelonins que confien que pot millorar la situació a Espanya.La tendència de Ciutadans també és a la baixa a l'espera que es confirmi si Manuel Valls encapçalarà o no la candidatura a les pròximes municipals. Els de Carina Mejías passen del 6,4% al 5,2% en un context en el el qual la formació taronja s'està resituant en el nou escenari polític espanyol.El PDECat i la CUP mantenen pràcticament la seva borsa d'adeptes. Els primers perden dues dècimes respecte fa set mesos i se situen amb un 5,6% i la CUP es manté en el 3,6%. Els populars segueixen caient en picat i es quedarien fora de l'Ajuntament. El baròmetre els deia amb tan sols un 0,6% del suport, quatre dècimes menys que en la darrera enquesta.El baròmetre també mostra una recuperació generalitzada de les valoracions dels líders polítics municipals. Colau empata en el primer lloc amb l'exalcalde i líder del PDECat, Xavier Trias. Els dos obtenen un 5,4, però la puntuació de l'alcaldessa només s'incrementa una dècima i la de Trias, mig punt. De molt a prop els segueix el republicà Alfred Bosch, amb un 5,3, i també aprova el socialista Jaume Collboni amb un 5 pelat. Suspenen la fins ara líder de la CUP, María José Lecha, que es manté amb un 4,6; Carina Mejías (Cs), que segueix amb un 3,1, i el popular Alberto Fernández Díaz, que augmenta lleument fins al 2,7.Pisarello ha subratllat que l'alcaldessa rep l'aval de set de cada deu barcelonins –el 55,1% creu que la gestió de l'Ajuntament és bona o molt bona, el 13,9%, normal, i el 29,1% dolenta o molt dolenta-, i així el govern municipal obté la millor valoració des del setembre del 2002, segons ha destacat el director de l'Oficina Municipal de Dades, Màrius Boada. També ha subratllat que Colau és la líder que rep una puntuació més alta a la capital catalana, si bé empata amb Trias. Colau manté el ritme de creixement d'una dècima en la seva valoració per part dels barcelonins.

Resultats del baròmetre de Barcelona del juny del 2018 by naciodigital on Scribd

