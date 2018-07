Santamaría exigeix a Sánchez que no posi la política penitenciària «al servei» de l’independentisme

Soraya Sáenz de Santamaría ha passat per Barcelona en la recta final de la campanya de primàries del PP. En un acte al Port amb militants populars, l’exvicepresidenta espanyola s’ha presentat com la favorita a la presidència del partit i ha enviat dards a Pedro Sánchez, utilitzant l’independentisme per carregar contra el president espanyol. "ERC ha tornat a la consulta i la declaració unilateral d’independència [DUI]. Li demano a Pedro Sánchez que no faci passos enrere”, ha afirmat la dirigent popular.Acomboiada per Enric Millo, el regidor Albert Fernández Díaz i el diputat Santi Rodríguez, l’exvicepresidenta espanyola ha subratllat que, amb el PP a la Moncloa, cap dirigent independentista que va participar a la DUI és avui a l‘executiu català. “[Sánchez] no pot regalar el discurs a l’independentisme”, ha afegit. La dirigent popular també s’ha referit al trasllat dels presos polítics a Catalunya: “La política penitenciària no pot estar al servei de Pedro Sánchez i del que hagi pactat amb els independentistes”.La candidat a la presidència del PP ha reclamat “enfortir l’Estat a Catalunya” i ser “ferm en l’aplicació de la llei”. En la gestió del plet català, Sáenz de Santamaría ha exigit també al president espanyol que “no miri cap a un altre lloc”.

