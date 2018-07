Puigdemont demana l'oficina, el cotxe i la seguretat que li pertoca com a expresident

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, ha demanat l'activació de l'oficina i els recursos que li pertoquen per llei com a expresident. Així ho ha avançat El món a RAC1 , que ha explicat que té dret a un despatx amb tres treballadors, un cotxe oficial i a serveis de seguretat.Tot i això, no ha demanat cobrar la retribució dels expresidents. Segons la llei, pot rebre el 80% del sou que tenia quan era en el càrrec durant, com a mínim, 4 anys, i té dret a una pensió de jubilació vitalícia del 60% del sou. En el seu cas, però, que és diputat al Parlament (com en el de Montilla, que és senador) no pot cobrar aquestes retribucions, perquè no es pot tenir dos sous públics.Puigdemont ho va demanar el passat 22 de juny i ara el Govern està estudiant de quina manera es pot aplicar, ja que Puigdemont viu a Hamburg però té la intenció de desplaçar-se a Bèlgica. Al novembre, quan el govern espanyol ja havia aplicat l'article 155 i preguntat sobre el Ministeri d'Hisenda, Puigdemont s'hi va negar, ja que no admetia que fos expresident i es reivindicava com a president legítim.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)