Dimiteix el president de la Diputació de València investigat per prevaricació i malversació

El president de la Diputació de València, el socialista Jorge Rodríguez, ha anunciat aquest dilluns que deixa la presidència de la corporació provincial i la seva acta com a diputat provincial “convençut de la seva innocència” i de la del seu equip. “Ho faig des de la lleialtat a la ciutadania que sempre ha guiat els meus passos, segur de la meva innocència i segur que per demostrar-la avui és millor estar fora de la institució que dintre ella”, ha apuntat.El també alcalde d’Ontinyent s’ha pronunciat en aquests termes en una compareixença davant dels mitjans de comunicació, en la qual ha estat envoltat per treballadors de la corporació i diputats provincials del PSPV com Toni Gaspar i Pablo Seguí, després d’haver estat detingut i posat en llibertat amb càrrecs en el marc de l’”operació Alqueria” que investiga presumptes irregularitats en la contractació de personal directiu de Divalterra, empresa pública que depèn de la corporació provincial.“Presento la meva dimissió convençut de la meva innocència i la del meu equip, però convençut també que la meva continuïtat al capdavant de la institució no pot contribuir avui al canvi de percepció en el qual tants hem treballat durant tot aquest temps. Ho faig des de la lleialtat de la ciutadania que sempre ha guiat els meus passos, segur de la meva innocència i segur que per demostrar-la avui és millor estar fora de la institució que dintre d'ella”, ha assenyalat.Rodríguez, suspès de militància pel PSOE, va ser detingut el dimecres passat en un presumpte cas de malversació de cabdals públics i prevaricació administrativa el maig del 2018 després d’una denúncia interposada per la Fiscalia Anticorrupció de València. El jutge, que investiga presumptes irregularitats en la contractació de personal d’alta direcció a Divalterra el 2015, el va deixar en llibertat amb càrrecs després d’acollir-se al seu dret a no declarar.

