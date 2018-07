​VÍDEO Sardà envia en directe «a la merda» el portaveu de la Fundació Franco

Odio a Xavier Sardá y no le soporto, pero me representa aquí: pic.twitter.com/SGlcRAfCt3 — Bernat Castro (@Berlustinho) 1 de juliol de 2018

Tensió al plató de La Sexta, on Jaime Alonso, portaveu de la Fundació Franciso Franco, va ser convidat per parlar sobre l’exhumació i el trasllat de les despulles del dictador del Valle de los Caídos.Alonso va insistir que el govern contra el que es va donar el cop d’estat de 1936 era “il·legítim” i que Franco va deixar una Espanya millor i diferent després de la Guerra Civil.Les seves paraules van ser respostes amb duresa per un dels tertulians, Xavier Sardà, que li va recordar que hi havia hagut 400.000 morts. Sardà va recriminar a la direcció del programa que convidés Alonso, amb qui era “insuportable” aguantar una conversa “com si fos qualsevol altre opció democràtica”.Sardà va convidar Alonso a anar-se’n i no tornar més i llavors va ser quan el portaveu de la fundació franquista li va deixar anar que Franco va evitar que el comunisme entrés a Espanya. El periodista ja no va poder aguantar més i li va dir que se n’anés “a la merda”.

