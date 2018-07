Incendi en un magatzem d'un càmping de Tarragona

Els Bombers de la Generalitat treballen des d'aquest dilluns a primera hora en l'extinció d'un incendi del magatzem d'un càmping situat a la platja de Tamarit, a Tarragona. Es tracta d'una nau aïllada i la coberta, d'uns 300 metres quadrats, ha començat a col·lapsar, segons els Bombers de la Generalitat, que han afegit que no hi ha ferits ni desallotjats. L'avís s'ha produït poc després de dos quarts de set del matí i fins al lloc s'hi han desplaçat nou dotacions, entre les quals hi ha cinc camions d'aigua, una autoescala i tres vehicles lleugers.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)