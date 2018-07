​Un policia espanyol, enxampat fent pintades de Tabàrnia a una escola de Barcelona

Un policia nacional incapacitat enxampat fent pintades de Tabàrnia en una escola de Barcelona.

Al Col•legi Pompeu Fabra hi fan sovint pintades unionistes, sobretot des de l’1 d’octubre. https://t.co/7YWOqRS0zo — Salvi🎗 ||☆|| ✊🏻 (@Salvigrau72) 1 de juliol de 2018

Els Mossos d’Esquadra van enxampar el passat 14 de febrer un policia nacional espanyol de baixa per incapacitat mentre feia pintades unionistes i en favor de Tabàrnia a l’escola Pompeu Fabra de Barcelona, segons explica el diari Ara . El cas, però, no va tenir cap transcendència perquè el centre no ho va denunciar.A les pintades s’hi podien llegir expressions com “Visca Tabàrnia lliure” o “no a l’adoctrinament”. A més, també va aparèixer destrossat un mural fet per pares de l’escola que deia “per una educació de qualitat”, on s’hi havia afegit “també en espanyol”.Es força habitual que en aquest centre hi apareguin pintades unionistes.L’autor, segons el rotatiu, encara no ha tornat a exercir de policia a Catalunya. En els moments dels fets, l’home no tenia cap relació laboral amb la policia espanyola i, per tant, sembla que no se li hauria pogut obrir cap expedient.

