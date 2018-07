La cloenda dels Jocs Mediterranis, una gran festa d'agraïment al Nou Estadi

Fins aquí. Els Jocs Mediterranis abaixen la persiana després de 10 dies d'emocions, "anècdotes" i molt esport. Amb una cerimònia que ha durat poc més d'una hora, la ciutat tanca un capítol important de la seva història. Tarragona, de moment, és la ciutat més petita en acollir una edició d'aquest esdeveniment esportiu que s'emmarca en la Mediterrània.Aquest diumenge l'atenció no estava centrada en la grada, sinó a la gespa, on tenia lloc l'espectacle que ha servit per acomiadar aquest esdeveniment esportiu, titllat com un "somni" per l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. El rei Felip VI ha prioritzat el partit de la selecció espanyola que jugava aquesta tarda durant el Mundial a Rússia, contra la selecció amfitriona. El monarca, tot i inaugurar els Jocs Mediterranis, no els ha clos.L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros ha afirmat que "hem complert amb el que se'ns havia encarregat". Durant 10 dies, la ciutat ha estat "el cap i casal de la Mediterrània", ha expressat. El batlle, fent un paral·lelisme amb Ulisses i el camí cap a la seva Odissea. Ballesteros ha dit que "hem travessat un llarg i difícil camí, hem sobreviscut al naufragi, als cants de sirena, als monstres marins i als atacs dels ciclops". Seguint amb llenguatge literari, ha afegit que "Tarragona ha sigut la nostra Penèlope".Ballesteros ha agraït la feina incombustible dels més de 2.850 voluntaris, qui ha atribuït "l'èxit" d'aquesta 18a edició. El batlle ha lloat "l'esforç, coratge, empenta, sentiment i dedicació perquè res hauria estat possible". "I ho dic de debò", ha reafirmat.L'alcalde ha dit que "sou autèntics herois i heroïnes d'aquests jocs". En la mateixa línia, Amar Addadi, president del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis, ha destacat que la feina feta per tots els voluntaris a qui ha dit que "sou un tresor".Amar Addadi, president del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis, Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona i president del Comitè organitzador, han entregat la bandera dels Jocs Mediterranis a l'alcalde d'Orà, Noureddine Boukhatem. La ciutat d'Algèria acollirà la pròxima edició que se celebrarà al 2021.Les autoritats que han presidit la cerimònia de cloenda dels Jocs Mediterranis, a banda de Ballesteros, Addadi i l'alcalde d'Orà, han estat Gerard Figueras, secretari general de l'Esport de la Generalitat de Catalunya; Alejandro Blanco, preisident del COE; Joan Sabaté, subdelegat del govern espanyol a Tarragona, l'Arquebisbe, Jaume Pujol i alcaldes, alcaldesses i regidors i diferents càrrecs electes municipals.Les actuacions estrella han anat a càrrec de Tribu Urbana, Brodas Bros i la rematada final l'ha protagonitzat Álvaro Soler, número 1 en la llista dels 40 Principals a Espanya i ha arribat a la nominació de cançó de l'estiu amb el tema musical "la Cintura".Un dels moments més emotius de la cerimònia ha anat a càrrec dels grallers de Tarragona So Nat, que han acompanyat l'entrada de la bandera de la ciutat de Tarragona.També hi han pres part a la cerimònia el BCN Gospel Messengers i dels ballarins Marina Rodríguez i Lautaro Reyes que han ofert una coreografia de dansa contemporània.

