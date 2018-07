Andrés Gil renuncia a la presidència de RTVE

Andrés Gil ha renunciat a presidir RTVE. Així ho ha afirmat en un article escrit a ElDiario.es on explica que decideix apartar-se "perquè per presidir RTVE es necessiten consensos més amplis".El cap de política del diari madrileny era l'escollit per presidir l'empresa pública. El pacte entre Podemos i el PSOE escenificava que Gil seria el nou president, però ell explica que "va donar el sí però ara es fa a un costat".Reclama una RTVE "amb independència, pluralitat i credibilitat" amb el "suport dels treballadors".

