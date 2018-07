El perímetre d'Esquerra

La conferència nacional d'ERC, que s'ha celebrat a l'Hospitalet, ha marcat el debat polític del cap de setmana. Els republicans han actualitzat el seu projecte amb un amplíssim consens intern després que la direcció acceptés, aparentment sense massa pegues, una gran quantitat d'esmenes de la militància que han clarificat i fet més ambiciós el full de ruta inicial. Esquerra ja no té pressa per fer la República perquè de les fugides endavant i les pors de la tardor en va treure la lliçó que faltava gent per fer-la efectiva unilateralment. Per ara aquesta és la única via possible -Sánchez no accepta el dret a decidir i presenta com a concessions drets com ara l'acostament dels presos, que serà efectiu aquests dies- i per això no descarten una nova DUI.ha estat tot el cap de setmana a la Farga i en aquesta completa peça recull les principals aportacions de les bases

La conferència va arrencar marcada per la contundent carta d'Oriol Junqueras, que esmenava l'independentisme nacionalista que els republicans atribueixen a Carles Puigdemont i Quim Torra. En la mateixa línia es van expressar ahir Roger Torrent i Pere Aragonès. Això va indignar Junts per Catalunya i també el PDECat i va aixecar polseguera a les xarxes, sobre tot per part dels que mai han entès que Esquerra no actuï -ja sigui en l'acció institucional o a l'hora de presentar-se a les eleccions- com a subsidiària de l'espai de l'antiga CiU. ERC marca un perfil autònom perquè creu que el seu creixement és el del republicanisme i fixa quin és, al seu parer, el discurs per crear nous independentistes.



En la carta des d'Estremera Junqueras també reivindicava el paper del partit en l'1-O, que Puigdemont li va encarregar organitzar el setembre de 2016. Es van escoltar crítiques perquè l'1-O és "de la gent". És cert. Sense la gent no hauria estat un èxit i sense la gent que va defensar els col·legis no s'hauria votat fins al vespre. Però sense un Govern (i una direcció política que ara en paga les conseqüències) que el convoqués, el legitimés i hi posés la logística tampoc hauria existit. Lliscar cap a l'antipolítica és un greu error que l'independentisme no hauria de cometre, per més complexa o frustrant que sigui la situació.

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital

Les esmenes de la militància republicana aborden també la unitat independentista. I són contràries a llistes conjuntes a les municipals perquè, afirmen, anant per separat es maximitzen els resultats. Ahir l'ANC va apostar per demanar-ne . La direcció d'ERC opina que fer-les només amb el PDECat (la CUP no participarà de les primàries republicanes) només mobilitzarà l'electorat de Ciutadans i dificultarà atreure votant dels comuns i els socialistes a les ciutats. L'Assemblea, Demòcrates i el moviment que lidera Jordi Graupera, i sectors de JxCat hi veuen victòries assegurades i insistiran per sumar-hi ERC o es valdran del seu "no" per desgastar-la en la batalla al camp independentista.ERC ha fet, en qualsevol cas, els deures i en breu ho farà el PDECat.en repassa en aquesta informació els principals reptes polítics i organitzatius. Sobre fulls de ruta - els acords seran més fàcils quan tothom en tingui - i nous consensos us aconsello que llegiu l'opinió de. També aixeca de nou el dit la tercera via, ara des de l'esquerra amb el Col·lectiu Pròleg.Dins l'espai de la tercera via progressista hi ha Ada Colau. L'alcaldessa ha vist darrerament com es materialitzen alguns dels seus projectes, com ara la reserva del 30% de l'obra nova per al parc social, convertir Barcelona en ciutat d'acollida o la creació d'una companyia elèctrica pública que ja ha començat a funcionar. Això últim us ho explica . Avui es presenta el baròmetre municipal del segon trimestre i té intenció de vot. Els comuns esperen bones notícies.També avui arrenca formalment el festival Grec de teatre, una de les grans cites de l'estiu barceloní. Aposta pel diàleg entre Orient i Occident, més necessari que mai, i se centra en "una Àsia propera". Aquesta edició presenta un 46% d'espectacles amb al presència de, com a mínim, una dona en rol d'autoria, direcció o coreografia. Anem avançant.Espanya va caure ahir eliminada als penals als vuitens de final de la Copa del Món de futbol per Rússia. El mal joc dels espanyols i els problemes fora del camp han alimentat la sensació de que la Roja, que va enlluernar al Mundial de 2010 i a l'Eurocopa de 2008, torna a ser una selecció vulgar de les que passa pels campionats sense pena ni glòria.un dels abonats a aquesta secció, ahir feia una bona anàlisi d'urgència a El País sobre el paper d'Espanya al mundial. Ni estil ni fúria, deia. I tenia raó.Hi ha moviments a les organitzacions empresarials. Tant la Cambra com la CEOE i Foment es preparen per canviar de dirigents. Us hem explicat com són els professionals de la patronal que s'aparten . Un dels noms d'aquesta nova etapa pot ser Carles Tusquets., president sortint de Foment i que havia sondejat el financer perquè el succeís a la gran patronal. Gay i Tusquets van mantenir una trobada a finals de la setmana passada i el segon li va comunicar les carabasses. A la Cambra, però, la batalla es presenta dura, ja que Tusquets haurà de competir amb dos candidats, Josep Maria Torres i Ramon Masià. Aquest darrer serà dur de rosegar, ja que coneix a fons els enrevessats mecanismes electorals de la institució.Tal dia com avui de l'any 1855 començava la que seria la. La protesta era d'abast estatal i va tenir una especial incidència a Barcelona, epicentre de la incipient revolució industrial. Era durant l'anomenat bienni progressista i els treballadors es mobilitzaven contra la maquinització i per reclamar el dret a associar-se. La vaga va durar del 2 a l'11 de juliol i va tenir un seguiment massiu a la indústria. El govern d'Espartero va prendre militarment la capital catalana el 9 de juliol per mirar de restablir "l'ordre" i va reprimir les protestes amb duresa. En vindrien més.va escriure aquest interessant reportatge sobre la tradició obrera del barri de Sants , un dels llocs on més impacte va tenir la protesta. El dret de vaga s'havia anat consolidant però precisament arran de la darrera vaga general, la del 8 de novembre convocada per la Intersindical-CSC, Foment el va intentar posar en qüestió als tribunals, per ara sense èxit El 2 de juliol de 1967, avui fa 51 anys, va nàixer a Manlleu, a la comarca d'Osona, l'escriptor, un dels de més èxit en català. Puntí va començar amb els relats curts i les traduccions. El 2010 va publicar Maletes perdudes, la seva primera novel·la i una de les més traduïdes en català. Poc després va publicar Els castellans, un interessant recull d'articles sobre la cohabitació entre cultures al seu poble. El seu darrer llibre és Tot Messi: exercicis d'estil, on repassa amb un estil àgil les característiques i el caràcter de l'astre argentí. Us deixo l'entrevista que fa uns mesos li va fer Anna Guitart a l'espai literari de TV3 Tot el temps del món.

