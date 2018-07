Barcelona reclama que els rescatats de l'Open Arms no els enviïn a un CIE

L'Ajuntament de Barcelona demana per a les 60 persones rescatades pel Proactiva Open Arms a les costes de Líbia els mateixos drets que els que van rebre les 630 persones que van arribar fa dues setmanes al Port de València a bord de l'Aquarius.En una atenció als mitjans aquest diumenge a la tarda, el tinent d'alcaldia de Drets de Ciutadania, Jaume Asens, ha concretat que es demana per aquestes persones que arribaran molt probablement al Port de Barcelona dimecres "un permís extraordinari humanitari de 45 dies".En la mateixa compareixença, Asens ha assenyalat que molt probablement Generalitat, govern espanyol i Ajuntament de Barcelona es reuniran en les pròximes hores per concretar l'acollida d'aquestes persones.Colau ha garantit que "un cop estiguin aquí els atendrem el millor que puguem i també farem tot el possible perquè no acabin al CIE". Així ho ha manifestat en el programa El Suplement de Catalunya Ràdio.En aquest sentit, ha recordat que "des de fa temps demanem el tancament del CIE de Barcelona perquè és un forat negre dels drets humans i un fracàs que només serveix per causar dolor i patiment", ha assenyalat i ha posat l'accent en què s'ha portat als tribunals el tancament del CIE –de competència estatal- i estan pendents de resolució.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)