Un programa de ràdio a Alemanya dedicat exclusivament al procés català

Erste Sendung Katalonien - Demokratie 2.0

Am Samstag, 30. Juni bei Radio Querfunk auf 104,8MHz oder im Livestream https://t.co/vMxr20dcbE — Katalonienradio (@katalonienradio) 25 de juny de 2018

Avui dissabte de 17-18 h primera emissió d'un programa radiofònic mensual exclusivament dedicat a la situació política, història i cultura catalanes. Emissió en alemany per a públic autòcton. https://t.co/bGtD2RF8do en stream. No us ho perdeu! https://t.co/HYios3Hnmd — ANC Karlsruhe (@AncKarlsruhe) 30 de juny de 2018

El procés polític català s'emetrà a les ones radiofòniques alemanyes. L'emissora Querfunk farà un programa de ràdio mensual sobre la situació política catalana, en idioma alemany, explicant també diversos aspectes del territori. La seva cultura, història i política.El programa sonarà a les ones de la ciutat Karlsruhe, del land Baden-Württenberg alemany. La seva primera emissió va ser ahir dissabte a la tarda.La comunitat catalana independentista de la zona, aglutinada per l'ANC de Karlsruhe, ha promocionat aquest nou espai radiofònic, incentivant la internacionalització de la situació política catalana.

