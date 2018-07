Cremen 8,4 hectàrees agrícoles en un incendi a Cervera

Incendi de vegetació agrícola de Cervera ESTABILITZAT. pic.twitter.com/BgoP4iPMYW — Bombers (@bomberscat) 1 de juliol de 2018

Un incendi agrícola ha calcinat aquest diumenge al migdia unes 8,4 hectàrees de camps de cereals a Cervera, segons el càlcul del cos d'Agents Rurals. Com a conseqüència de la fumarada, s'ha tallat preventivament durant una estona l'N-II a la zona, entre la capital de la Segarra i el nucli de la Curullada (Granyanella).Els Bombers de la Generalitat han avisat que el foc s'ha donat per extingit poc abans de les tres de la tarda i s'han retirat progressivament els mitjans aeris i també els terrestres. No s'han produït desallotjaments, tot i la proximitat al foc d'alguna granja i de l'empresa de fabricació de malles i ferros Madesa.L'avís del foc s'ha rebut a les 11.42 hores al costat del quilòmetre 517 de l'N-II, a tocar del polígon Cervera Industrial. Inicialment, s'han activat 9 dotacions terrestres i 4 mitjans aeris dels Bombers però les flames s'han pogut estabilitzar ràpidament, en menys de 45 minuts.

