Espanya cau als penals contra Rússia i s'acomiada del Mundial

Espanya s'acomiada del Mundial. La selecció espanyola ha caigut aquest diumenge a la tanda de penals contra Rússia. Koke i Iago Aspas han fallat, mentre que Rússia els ha marcat tots. L'equip dirigit per Fernando Hierro ha començat el partit amb més intensitat. El domini de la selecció espanyola, que controlava la possessió de la pilota i portava la batuta del ritme de joc, era força clar des del xiulet de l'àrbitre.Aquesta superioritat s'ha traduït en gol en el minut 12. Guiats per un Isco que ha ofert els seus millors minuts de futbol des que ha començat el Mundial de Rússia, el combinat nacional ha aconseguit obrir la llauna. Ignasevich ha marcat en pròpia porta després d'un frec a frec dins l'àrea amb Sergio Ramos. La pilota ha impactat contra el peu del jugador rus i s'ha allunyat de l'abast del porter.Espanya ha continuat sent superior, però no ha aconseguit traduir aquest domini en dianes. I a pocs minuts pel descans, el conjunt amfitrió ha empatat el partit des dels onze metres. L'encarregat de batre De Gea des del punt de penal ha estat Dzyuba, que no ha fallat. 1-1 i cap als vestidors.La pel·lícula ha estat força semblant en el segon temps, però sense cap gol. El control de la pilota l'ha tingut Espanya, però no ha aconseguit incomodar excessivament el porter rus, a excepció d'un parell de jugades i un xut esporàdic d'Iniesta. Han entrat al segon temps Carvajal, Iniesta i Iago Aspas. Partit sense massa brillantor, en general, sobre el terreny de joc. Algun contraatac de Rússia ha elevat la tensió de la defensa espanyola. Poc més. Sergio Ramos ho ha intentat en un córner als últims minuts, però tampoc ha estat possible.1-1 i cap a la pròrroga. Els 30 minuts addicionals han estat un atac i gol de manual del combinat espanyol, que ha topat una vegada i una altra contra el mur rus. Un monòleg espanyol, sense ser capaç de concretar res per la incapacitat dels homes de Hierro de dirigir amb èxit l'última passada. Rússia ha sabut patir i ha protegit amb cos i ànima l'empat. També hi ha hagut temps per a la polèmica, quan els jugadors de la selecció espanyola ha demanat a l'àrbitre que consultés el VAR per un penal a Sergio Ramos. L'àrbitre ha decidit no xiular-lo. El partit s'ha hagut de decidir a la tanda de penals.

