L’ANC proposa organitzar primàries republicanes a les principals ciutats del país

El Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) s’ha reunit avui, 1 de juliol de 2018, en plenari extraordinari a Barcelona, per debatre el posicionament de l’entitat davant les properes eleccions municipals de 2019. L’entitat sobiranista ha acordat impulsar i potenciar un procés de primàries per triar els representants polítics arreu del país.Aquestes primàries, tal com apunten en un comunicat, hauran de conformar una llista republicana unitària als municipis de més de 25.000 habitants i garantir l’elecció d’una alcaldia independentista. Aquesta llista s’obrirà a candidats de la societat civil i de partits.En els municipis de menys de 25.000 habitants, les assemblees territorials hauran de valorar d’acord amb el Secretaria Nacional si és "aconsellable" impulsar un procés de primàries en el municipi o seria millor establir només compromisos amb els actors locals, "per garantir l'alcaldia".Segons ha explicat l'entitat, la decisió s'ha pres amb un resultat de 33 vots a favor (66% de suport), 16 en contra (32%) i 1 abstenció (2%). Malgrat que fonts oficials asseguren que el debat i la decisió s'ha produït en un ambient "molt tranquil", fonts coneixedores de com ha anat la votació expliquen aque hi ha hagut "divisió interna".Aquestes fonts expliquen que, tenint en compte les absències d'un 25% dels secretaris, la proposta s'ha aprovat amb el suport del 60% del total de representants. El total de secretaris que han acabat votant a favor de la proposta aprovada, subratllen, "no superen el 50% dels membres del Secretariat Nacional".Malgrat tot, oficialment l'Assemblea assegura que la votació s'ha produït sense cap divisió interna, amb un marge de votació més ampli. La proposta es presentarà als socis i sòcies de l'ANC per ser ratificada o no mitjançant consulta telemàtica.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)