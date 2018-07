Cunillera: «No hi ha ésser humà que pugui contemplar les càrregues de l'1-O sense remoure's»

La delegada del govern a Catalunya Teresa Cunillera ha assegurat que les càrregues policials de l'1 d'octubre no s'haurien d'haver produït. "Cap ésser humà pot contemplar el que va passar sense remoure's" ha assegurat en una entrevista a El País D'altra banda, Cunillera recorda que l'origen de l'1 d'octubre "està en el 6 i el 7 de setembre, quan al Parlament es va viure un desafiament a la Constitució, a l'Estat i una marginació política brutal de l'oposició" i afirma que si no es recorden aquests fets, s'està fent un "mal anàlisi dels fets".Sobre la trobada del pròxim 9 de juliol entre Quim Torra i Pedro Sánchez, ha instat el Govern a dialogar amb l'Estat i ha assenyalat que la Generalitat "té una cita el 9 de juliol per començar a parlar".Cunillera ha admès que serà "molt difícil" arribar a un acord amb la Generalitat, però que tenen la voluntat de seure i negociar. Ha volgut recordar que un 70% dels catalans "vol canviar el sistema de finançament".Pel que fa a solucions, ha reconegut que la situació a Catalunya no se solucionarà "en un estiu ni en un any" però ha criticat que l'independentisme "està situat en una posició radical i té dificultats per modular el seu discurs".El referèndum pactat està sobre la taula però Cunillera ha criticat que els mateixos independentistes van declarar que era "una pantalla passada". "Com sabem que no van de farol?" ha ironitzat a l'entrevista, fent seves les paraules de Clara Ponsatí.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)