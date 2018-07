Casado insta ara els independentistes a exiliar-se

S​'ha presentat davant de la Prefectura Superior de Policia, a la Via Laietana, on ha saludat els agents que custodien la porta. Casado ha fet aquest gest per donar el seu màxim suport i "admiració" a la policia i la Guàrdia Civil en la seva tasca a tot l'estat però especialment a Catalunya.Pablo Casado ha assegurat que "si és president, Catalunya serà el pilar de la seva actuació, perquè és on es lliura el desafiament més gran a la llibertat i la igualtat dels espanyols". "No hi haurà contemplació ni diàleg amb qui vol trencar la legalitat, no hi ha d'haver gens de simpatia cap als que estan fracturant Espanya" ha assegurat Casado. De fet, ha criticat el PSOE per "parlar de reformar la Constitució per obrir-la en canal per acontentar els que volen trencar Espanya".En la qüestió d'una possible aplicació de l'article 155 altra vegada, Casado afirma que ho tornaria a fer i que s'hauria d'haver aplicat abans i de forma més extensa perquè ha estat un "fracàs". "A la vista està el que ha passat i segueix passant a TV3, l'adoctrinament i incapacitat perquè s'ensenyi en castellà a Catalunya o la retirada de la supervisió financera", ha posat d'exemple.Però a banda de la resposta jurídica i constitucional, Casado creu que el govern espanyol ha de fer més política i tenir més presència institucional a Catalunya, però "no fer-se fotos ni apel·lar al diàleg amb els que volen imposar idees sectàries i supremacistes".