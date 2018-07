JxCat respon a Junqueras: «Nosaltres som els més valents i els del sentit comú»

Meritxell Lluís, la regidora de Terrassa i esposa de Josep Rull, ballant amb els capgrossos de Josep Rull i Lluís Puig Foto: Adrià Costa

Eduard Pujol, portaveu adjunt del grup parlamentari de Junts per Catalunya, ha replicat des de la Diada Castellera de Terrassa la carta d'Oriol Junqueras que ahir es va llegir a la Conferència Nacional d'ERC. Junqueras s'expressava en la línia de demanar "menys soroll i més eficiència" als socis independentistes."Som els més valents, els del sentit comú i els de la centralitat", ha assegurat Pujol. "Nosaltres no ens hem mogut, estem on érem. Aquest és l'atribut que ens dóna més força a JxCat", ha volgut recordar també el portaveu."El nostre discurs és en positiu i passa per no discutir amb ningú. El que cal ara és obrir els braços i incloure tots aquells que saben que la prosperitat de Catalunya passa per fer República", ha insistit Eduard Pujol, que tampoc ha desaprofitat l'ocasió per respondre al ministre Borrell, qui va concedir u na entrevista a El Periódico i va assegurar que "combatran les falsedats del procés". Pujol ha demanat al ministre que aclareixi "si és un ministre socialista del govern de Sánchez o un ministre de Societat Civil Catalana".El portaveu de JxCat ha recomanat que visualitzi el documental del 20-S abans de la reunió amb Torra el pròxim 9 de juliol. "Estaria molt bé que anessin al web de TV3 i es descarreguessin el reportatge, que té molt de periodisme i poc de propaganda", ha assegurat Pujol. "Si el miren amb atenció segur que serà molt més fàcil trobar una solució a partir del 9 de juliol", ha reflexionat en veu alta.Pujol ha criticat igualment les declaracions a 'La Vanguardia' del ministre de Foment, José Luis Ábalos. "Ábalos torna a caure en els vells errors de pensar que amb almoina i un anunci de pluja de milions com va fer Rajoy ens acontentarem i engrescarem", ha replicat el portaveu de JxCat. "El futur de Catalunya no passa per almoines sinó per la llibertat, la democràcia i el civisme", i sentencia Pujol: "Sánchez hauria de ser valent també i el que ha de fer no és prometre una pluja de milions sinó una pluja de democràcia en forma d'urnes".Finalment, ha recordat les figures de Lluís Puig i Josep Rull en plena Festa Major de Terrassa. "Avui aquí són dues absències molt notables i sentides", ha reconegut Pujol, que ha insistit una vegada més que tot el que no sigui l'alliberament dels presos i el retorn dels exiliats "és una mera operació de màrqueting". "Els camins del mig i terceres vies en aquest cas són només un intent de maquillar i endolcir una situació que no en té res de dolça", ha conclòs el portaveu adjunt del grup parlamentari de JxCat.

