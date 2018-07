VÍDEO Sáenz de Santamaría intenta fer humor a la xarxa i se li acaba girant en contra

Muy buenos días; Hoy estaremos en Almería, Granada, Algeciras, Marbella y dormiremos en Barcelona.✈️✈️✈️

Vamos a curar un dolor de cabeza y a darle otro a @sanchezcastejon.#ParaQueGaneElPP pic.twitter.com/Xq2gsAWBBy — Sáenz de Santamaría (@Sorayapp) 1 de juliol de 2018

A Murcia puedes venir al aeropuerto de Corvera que tiene línea Murcia-Manchester United, como bien explicó @LopezMirasF — Juana Hernández (@Juanorra) 1 de juliol de 2018

Viva el Vino! — medemea (@thealibaba895) 1 de juliol de 2018

Estas son las que tú quieres darle a Pedro? pic.twitter.com/fgjBBWIq3O — HTTP 404 Not Found (@bocatajamonyork) 1 de juliol de 2018

El nuevo PP yendo de guays pic.twitter.com/tOEpyhZDuU — Antonio Arroy (@antonioarroy) 1 de juliol de 2018

Les eleccions primàries del PP està alimentant l'enginy dels internautes. I aquests tenen com a gran recurs l'exvicepresidenta del govern espanyol, Soraya Saénz de Santamaria. Si el passat dimarts les xarxes socials feien humor del ball i karaoke en un bar de Melilla , acompanyada de l'exportaveu Iñigo Méndez de Vigo, ara tornen a fer humor amb un vídeo "casolà" de la candidata abans de començar la jornada.Sáenz de Santamaria ha publicat un vídeo en el què explica que són a l'aeroport camí d'Almeria, però abans d'embarcar s'atura en una farmàcia perquè un membre de l'equip de campanya té "migranya". Això li ha donat peu per fer un advertiment al president del govern espanyol Pedro Sánchez: "Mal de cap serà el que li donarem a Pedro Sánchez. No hi haurà prou paracetamol al món".Les reaccions al vídeo han estat múltiples. No només han fet broma per l'amenaça cap al socialista, també han fet servir vídeos i fotografies en que hi apareix la política popular per fer-ne mofa.

