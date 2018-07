TV3 continua imparable i encadena onze mesos consecutius com a líder

🏅 Som líders per onzè mes consecutiu! TV3 ha estat la televisió més vista al juny.



TV3 ha tancat el mes de juny com a líder d’audiència, segons les dades de Kantar Media, amb una quota de pantalla del 13,7%. Encadena així onze mesos al capdavant d’aquesta classificació. A més, els registres del sisè mes de l’any són els millors des de l’any 2011, sent la cadena més vista en 19 dies dels 30 del mes.La televisió pública ha superat en 2,1 punts la segona cadena, Telecicno, i en 4,5 la tercera, Antena3. A més, en el rànquing dels programes més vistos del dia, l’ha encapçalat en 17 ocasions durant el juny.Els telenotícies es mantenen líders en totes les seves edicions, sent dels programes més vistos en onze ocasions. També hi ha 14 programes de la llista dels 20 més vistos del mes i en aquest sentit, destaca el documental emès el passat dijous al programa Sense ficció, 20-S , amb una quota del 33,7% i 982.000 espectadors . El segon millor resultat de la història del programa.En la línia de millora de la graella televisiva, el programa Joc de Cartes va signar el seu millor resultat el passat dimecres, en què es buscava el millor restaurant davant del mar del Maresme. Va assolir un 24% de quota i 544.000 espectadors.El consum de video al web de CCMA s’ha incrementat un 26% respecte al mateix mes de l’any passat, amb més de nou milions de reproduccions tant en les opcions en directe com a la carta. La més vista va ser la investidura del president espanyol, Pedro Sánchez, amb 54.000 usuaris únics.El vídeo amb més audiència a la carta ha estat el de Mireia Belmonte penjant la medalla a una participants dels Jocs del Mediterrani davant la incompareixença de personalitats. Va tenir més de 100.000 reproduccions.

