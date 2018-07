Torrent reivindica que ERC va «assumir el paper i les responsabilitats que tocava» per l'1-O

Pere Aragonès, en la cloenda de la conferència nacional d'ERC. Foto: ERC

Marta Vilalta, Roger Torrent i Pere Aragonès, votant a favor de la ponència d'ERC. Foto: ERC

Els militants d'ERC, a la Farga de l'Hospitalet, votant la ponència de la conferència nacional. Foto: ERC

ERC segueix reivindicant el seu paper en l'1-O. Com va fer dissabte el president del partit, Oriol Junqueras , en una carta llegida a l'obertura de la conferència nacional dels republicans, el president del Parlament, Roger Torrent, ha insistit en la jornada de diumenge que l'1-O va ser "gràcies a molta gent, a tot un poble, però també a les dones i homes d'ERC", els quals van "assumir el paper que tocava i les responsabilitats que ha comportat". El PDECat, de fet, va criticar el discurs del líder dels republicans , que entenia que s'apropiava d'aquella jornada històrica.La direcció del partit defensa la seva contribució en el referèndum en un moment que alguns sectors li qüestionen la implicació en el procés, posant en valor els presos polítics i exiliats que ha de patir per aquest fet. "L'1-O és de tot el país, de tots els catalans i catalanes, de tots els demòcrates, però nostre també". "Reivindiquem l'1-O i no hi renunciarem mai", ha insistit Torrent, que també ha avisat que no s'avançarà a base del que ha definit com a gestos simbòlics: "Que ningú ens demani gestos simbòlics si no hi ha una ferma voluntat de fer-los efectius, d'anar fins al final".Avisa així contra aquells que reclamen votacions al Parlament o altres gestos de desobediència que després no poden tenir plasmació pràctica o poden generar crispació que des d'ERC es considera innecessàries o contraproduent. "La República no es construeix amb gestos simbòlics sense recorregut, sinó construint una majoria sòlida, permanent i inapel·lable pel projecte que hem defensat durant 87 anys d'història", ha insistit.Tot i això, sí que ha garantit que ERC no s'arronsarà si és per avançar efectivament: "Farem tots els passos que calgui per acostar-nos a la plena llibertat i acostar-nos a la República". "No volem l'etiqueta de ser més independentistes, sinó la dels que fan més independentistes", ha conclòs, insistint en l'objectiu central del nou full de ruta del partit, el d'eixamplar la majoria favorable a la República.En aquesta línia, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha reivindicat que ERC és "l'únic partit del país amb el president i el secretari general que no poden participar en el dia a dia polític ni estar amb les seves famílies per haver posat unes urnes". "Tothom s'ha arromangat, però ERC també", en una resposta a tots els que es van ofendre per les paraules de Junqueras.Tot i això, també ha reconegut la tasca de tota la societat i d'"un país de gegants" i d'"herois anònims" per fer possible el referèndum, el "moment fundacional de la Catalunya que ve, que es vol República". "Hem constatat que estem més lluny que mai, però que també queda camí per córrer", ha assenyalat i ha instat a treballar per una victòria definitiva: "Vam guanyar un dia, però volem guanyar per sempre". Per això, ha cridat a "ser més i més forts davant d'un Estat que no accepta actuar davant el veredicte de les urnes" i a consolidar "majories molt més fortes, com les que es van dibuixar el 3-O".En tot cas, ha avisat al president espanyol, de cara a la reunió que mantindrà amb Quim Torra el 9 de juliol, que "el diàleg ha de ser de tot, en especial sobre allò que fa referència a l'1-O i la sobirania". "Ningú pot obrir les portes del diàleg demanant que oblidem l'1-O", ha criticat, en referència a la petició del líder el PSOE , i ha deixat clar que és favorable a "seure a una taula de negociació, precedida d'un procés de diàleg, però ha de ser sense renúncies" i ha subratllat que la Generalitat plantejarà l'autodeterminació en les trobades amb l'Estat.Pel que fa al projecte aprovat per les bases d'ERC, el també adjunt a la presidència del partit ha defensat implementar "una República amb més drets i llibertats" i fer una "aportació a l'Europa i el món", ja que "Europa ha de ser la casa comuna dels drets i llibertats per a tothom, que no pot tancar portes i mirar cap a una altra banda quan es produeix un genocidi diari al Mediterrani". Així, tot i recordar que no es renuncia a cap via pacífica i democràtica, ha demanat que "el camí que sigui possible sigui el més ample, el que hi cap tothom". Ha instat també a coordinar la tasca a la Generalitat, ajuntaments, societat civil i mobilització popular per vèncer, però no en una "batalla entre partits, sinó perquè hi guanyi tot el país", reforçant l'independentisme i buscant aliats internacionals.Les bases d'ERC ha avalat aquest full de ruta amb un suport quasi unànime. El 95,3% dels militants presents en la conferència nacional, que s'ha celebrat a l'Hospitalet de Llobregat, han validat el nou programa que prioritza el diàleg amb l'Estat, però que no renuncia a cap via per fer efectiva la independència.En concret, 511 militants hi han votat a favor, 19 en blanc i només 6 en contra. Aquest gran suport ha estat possible després que la direcció inclogués bona part de les 1.450 esmenes que les bases van presentar en el procés de debat intern. De fet, finalment només se'n van acabar votant en el plenari dues del mateix militant -i van obtenir un suport d'entre el 20% i el 25%-, ja que la resta van ser rebutjades en les assemblees territorials i, sobretot, transaccionades amb la cúpula.Algunes d'aquestes modificacions han estat profundes, com el mateix canvi de nom del text, que ha passat de "Fem República" a "Ara, la República catalana" . Així mateix, els militants han aconseguit que s'especifiqués que no es renuncia a la via unilateral, tot i no ser la preferida, amb una fórmula que passa per fer explícit que no renuncien a "cap via democràtica i pacífica per assolir la República" , i fins i tot s'hi contempla la possibilitat d'una nova declaració d'independència, seguint els criteris de la de Kosovo, en cas que l'Estat s'enroqui.El document definitiu, a l'espera d'incloure les sis darreres esmenes transaccionades -el mateix dissabte el matí-, és el següent:

Ponència de la conferència nacional d'ERC del 2018 by naciodigital on Scribd

