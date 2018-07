A judici una família per maltractar i forçar la seva filla a casar-se amb un desconegut

La Secció Tercera de l'Audiència de Barcelona jutjarà aquest dilluns a uns pares i un germà per forçar la seva filla a contreure matrimoni amb un desconegut a l'Índia, a més de copejar-la i tancar-la sense donar-li menjar. Els tres s'asseuen a la banqueta per un delicte de detenció il·legal, en concurs medial amb delictes de coaccions, lleu de lesions i de maltractaments, uns fets que van ocórrer a Barcelona el 2017.La Fiscalia demana una pena de presó de set anys pel concurs de delictes, i que indemnitzin la víctima amb 280 euros per les lesions. Segons el fiscal, el 7 de maig del 2017 els acusats es van concertar perquè la víctima, filla i germana, contragués matrimoni amb una persona desconeguda per a ella. Una boda acordada entre famílies, sense el seu consentiment i amb l'ocupació dels mitjans per "vèncer la voluntat de la jove", ja que es negava a viatjar a l'Índia per casar-se.La víctima va ser copejada per la seva mare a la cara i el seu germà li va causar ferides als braços quan va agafar-li amb molta força els canells i se li van clavar les polseres, segons el relat de la fiscal. El pare la va llançar sobre el llit, li va posar momentàniament un coixí a sobre de la cara, que no li permetia respirar i la va deixar tancada a l'habitació sense facilitar-li cap tipus d'aliment.Va estar tancada fins que, l'endemà, la víctima va llançar un tallaungles a un cotxe policial que passava pel carrer, aconseguint que la dotació policial es personés a l'habitatge i la tragués d'allà per portar-la a l'hospital.El 15 de maig del 2017 es va dictar judicialment la prohibició que els acusats s'apropin a més de 500 metres de la víctima durant el procediment, i ara la Fiscalia demana que es mantingui aquesta prohibició durant vuit anys.

