Els Mossos demanen ajuda per trobar un home de 70 anys desaparegut al Prat de Llobregat

- Ajuda'ns a trobar a en Juan, desaparegut el 29 de juny al vespre



- Ayúdanos a encontrar a Juan, desaparecido el 29 de Junio al anochecer pic.twitter.com/bu3XCYQKnF — Mossos (@mossos) 1 de juliol de 2018

Els Mossos d'Esquadra han activat un dispositiu de cerca per trobar un home de 70 anys desaparegut al Prat de Llobregat. El seu nom és Juan Pradal i l'última vegada que se'l va veure va ser aquest divendres al vespre. La policia catalana ha fet córrer la seva imatge a través de les xarxes socials i ha demanat col·laboració ciutadana per trobar-lo. Com a peculiaritat, detallen, el desaparegut camina coix.

