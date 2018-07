ERC aprova el nou full de ruta amb un suport quasi unànime de les bases

Els militants d'ERC, a la Farga de l'Hospitalet, votant la ponència de la conferència nacional. Foto: ERC

Les bases d'ERC ha avalat aquest diumenge el nou full de ruta del partit per implementar la República catalana amb un suport quasi unànime. El 95,3% dels militants presents en la conferència nacional, que s'ha celebrat a l'Hospitalet de Llobregat, han validat el nou programa que prioritza el diàleg amb l'Estat, però que no renuncia a cap via per fer efectiva la independència.En concret, 511 militants hi han votat a favor, 19 en blanc i només 6 en contra. Aquest gran suport ha estat possible després que la direcció inclogués bona part de les 1.450 esmenes que les bases van presentar en el procés de debat intern. De fet, finalment només se'n van acabar votant en el plenari dues del mateix militant -i van obtenir un suport d'entre el 20% i el 25%-, ja que la resta van ser rebutjades en les assemblees territorials i, sobretot, transaccionades amb la cúpula.Algunes d'aquestes modificacions han estat profundes, com el mateix canvi de nom del text, que ha passat de "Fem República" a "Ara, la República catalana" . Així mateix, els militants han aconseguit que s'especifiqués que no es renuncia a la via unilateral, tot i no ser la preferida, amb una fórmula que passa per fer explícit que no renuncien a "cap via democràtica i pacífica per assolir la República" , i fins i tot s'hi contempla la possibilitat d'una nova declaració d'independència, seguint els criteris de la de Kosovo, en cas que l'Estat s'enroqui.El document definitiu, a l'espera d'incloure les sis darreres esmenes transaccionades -el mateix dissabte el matí-, és el següent:

Ponència de la conferència nacional d'ERC del 2018 by naciodigital on Scribd

