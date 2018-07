VÍDEO Un guàrdia civil infiltrat a ETA desmunta la vinculació dels CDR amb el terrorisme

“Tejero em va dir que les ordres del 23-F venien de la Casa Reial. L’objectiu era consolidar la monarquia” Manuel Pastrana (guàrdia civil infiltrat a ETA) a #FAQSmesborronaTV3 ▶ https://t.co/5Y0bgLsBhR pic.twitter.com/Jeod86ZQVo — Preguntes freqüents (@FAQSTV3) 30 de juny de 2018

"No s'assemblen ni en el blanc dels ulls". Així valora l'acusació de la Fiscalia contra els CDR per terrorisme l'exguàrdia civil infiltrat a ETA, Manuel Pastrana. L'exagent, en una entrevista al programa FAQS de TV3, ha dit que "mai s'assemblarà a ETA. No té res a veure" i ha afegit que el tema català és "exclusivament polític".També ha desdit aquelles teories que equiparen el procés de Catalunya amb el 23-F. "No té res a veure", ha expressat, tot insistintt que "és política tot i s'arregla en una taula". Sobre el cop d'estat militar, de fet, ha revelat que "Tejero em va dir va dir que les ordres del 23-F venien de la Casa Reial. L’objectiu era consolidar la monarquia”.Pastrana, a més de participar en el 23-F, va formar part de la banda terrorista durant dos anys, a la dècada dels 70, i va fer creure a l'organització criminal que també era un infiltrat dins el cos policial.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)