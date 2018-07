El termini per presentar la declaració de la renda amb devolució acaba aquest dilluns

El termini establert per l'Agència Tributària per presentar les declaracions de l'impost sobre la renda que comporten devolució, és a dir, aquelles a les quals l'Administració els ha de retornar diners, acaba aquest dilluns, 2 de juliol. El termini per presentar declaracions de la renda amb resultat a ingressar –quan el contribuent ha de pagar a l'administració- ja va finalitzar el dimecres 27 de juny. Cal recordar que tothom que té rendes del treball superiors a 22.000 euros anuals està obligat a presentar la declaració de la renda. També els contribuents amb rendes de treball per sobre dels 12.000 euros, en cas que les rebin per part de més d'un pagador.Per als més de 3,5 milions de contribuents catalans, la campanya de la renda corresponent a l'exercici del 2017 va començar el passat mes d'abril. Enguany, Hisenda preveu tornar 1.678 milions d'euros, un 5,3% menys que l'exercici anterior. La principal novetat de la campanya d'enguany ha estat la tecnològica, ja que hi ha la possibilitat que uns 4,5 milions de contribuents de l'Estat presentin la seva declaració de la renda a través d'una aplicació mòbil.L'Agència Tributària calcula que un cop acabi el termini establert s'hauran presentat 3.556.000 declaracions a Catalunya (un 1,14% més que l'any passat), de les quals a 2.249.000 seran a retornar. D'altra banda, l'import total a ingressar augmenta un 4,9% fins als 2.206 MEUR amb 1.197.473 declaracions amb resultat a ingressar. Des de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a Catalunya (AEAT) s'atribueix aquest fet al "dinamisme de l'economia" i a la "concurrència de rendes no subjectes a retenció".L'AEAT preveia al principi del termini que es presentessin 19.945.000 declaracions al conjunt de l'Estat, xifra que representa un increment en el nombre de contribuents en aquesta campanya en relació a les anteriors. Hisenda també estimava que tindrien dret a devolució 13.774.000 declaracions, per un import de 9.468 milions d'euros. D'altra banda, l'Agència Tributària esperava que 5.246.000 declaracions sortissin amb resultat a ingressar per un import de 2.206 milions d'euros.

