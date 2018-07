Barcelona ha acollit més de 500 migrants en els darrers 15 dies

Barcelona ha acollit més de 500 persones en els darrers 15 dies. Així ho ha detallat aquest diumenge al matí Ada Colau en una entrevista en el programa Via Lliure de RAC1 . L'alcaldessa de la capital catalana ha detallat que els migrants van accedir a Espanya a través de la costa d'Andalusia, on la Creu Roja està "desbordada", i se'ls va traslladar a Barcelona en autobusos.Colau denuncia que "ja estem acollint, malauradament, en soledat i recursos propis a milers de persones. Tal com ha detallat, el bloqueig de fronteres europees ha generat un major flux migratori a través de l'Estret de Gibraltar. "Fem una primera atenció, però cal recordar que l'Estat reconeix unes persones i d'altres no, en funció dels països d'origen. Una cosa absurda, perquè tenen les mateixes necessitats", detalla.Les paraules de l'alcaldessa arriben el dia després que Sánchez hagi donat llum verda a l'Open Arms per desembarcar al Port de Barcelona amb 60 persones rescatades en el Mediterrani. L'embarcació arribarà a aigües catalanes, previsiblement, aquest proper dimecres.

