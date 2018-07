Carles Puyol para els peus a un usuari que el critica per publicar en català a la xarxa

Amic, molta sort, un plaer veure’t. Una publicación compartida de Carles Puyol (@carles5puyol) el 30 Jun, 2018 a las 5:47 PDT

Carles Puyol ha sortit al pas per respondre el missatge crític d'un usuari a Instagram, després d'haver publicat una fotografia amb Gerard Piqué on ha escrit una frase en català: "amic, molta sort, un plaer veure't". L'usuari li recriminava un tòpic: que per què no escrivia el missatge en castellà, que era una falta de respecte.El defensa ha respost, amb ironia, traduint el missatge original: "amigo, mucha suerte, un placer verte". I li ha etzibat: "si le pones interés, puedes... un abrazo".

