VÍDEO El romàntic gest que ha emocionat els Jocs Mediterranis

Els Jocs Mediterranis seran recordats sempre, per una cosa o per una altra, però hi ha dues persones que no l'oblidaran mai. Aquest dissabte s'ha viscut una imatge d'aquelles que emocionen a tothom i en un escenari de luxe, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona.Després que es disputés el partit d'handbol entre les seleccions femenines d'Eslovènia i Macedònia, on es jugaven la medalla de bronze, una de les àrbitres que dirigia el matx ha rebut una visita inesperada al bell mig del camp. La megafonia ha cridat l'atenció del públic i de sobte ha aparegut la parella de l'àrbitra qui s'ha agenollat davant seu per demanar-li matrimoni. La resposta ha estat un "sí".Eslovènia s'ha emportat el partit, per 30 a 29, però qui s'ha emportat el premi gros ha estat la col·legiada, Tania Rodríguez.

