Borrell promet combatre «les falsedats» del procés

Josep Borrell, ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, ha posat sobre la taula com combatrà el procés català des de la seva cartera i des de l'executiu de Sánchez. En una entrevista a El Periódico , Borrell ha afirmat "que plantaran cara al procés català" i creu que l'independentisme està dividit i per tant, han de combatre "els problemes imaginaris".El ministre també ha sortit en defensa de Pedro Morenés, ambaixador espanyol a Washington, que va tenir un xoc de discursos amb el president de la Generalitat Quim Torra. Borrell ha subratllat el discurs de Morenés, dient que són "dades consultables". Per la seva banda, critica que se li posi en boca "desinfectar els catalans", afirmant que, "mai ho ha dit".A l'entrevista, Borrell ha recordat que les delegacions de la Generalitat a l'exterior "no són ambaixades" i que han de complir la llei, encara que ha especificat que el govern de Pedro Sánchez no s'oposa a les delegacions internacionals del Govern.Ha posat sobre la taula que la imatge d'Espanya s'ha vist perjudicada internacionalment a causa del "problema català" i que la imatge del "neofranquisme" és "un abús de llenguatge per aquelles persones que sí que van patir les conseqüències del règim".

