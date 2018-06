St. Vincent sedueix les masses a la Masia d'en Cabanyes

Franz Ferdinand, al Vida 2018 Foto: ACN

Núria Graham, al Vida 2018 Foto: ACN

En directe, St. Vincent ofereix tota la solvència que se li suposa, amb l’afegit d’un magnetisme gens impostat que acaba per hipnotitzar. Al capdavall, es fa difícil saber si és la seva música o la posada en escena el que fa que no en puguis apartar la mirada. Sense grans parafernàlies, més aviat estàtica, la cantautora d’Oklahoma va oferir un concert impecable en què els visuals, un cop més, van acompanyar la seva proposta.Un espectacle de contrastos: l’elegància freda i el vermell del decorat, l’emoció de temes com Happy Birthday Johnny o el hieratisme de la proposta entre electrònica i tribal de Masseduction. L’entrega del públic i la seva distància teatral.Franz Ferdinand, un dels bucs insígnia de la segona onada de pop britànic, van conjurar una audiència que feia massa temps que no els veia i van alternar els temes del seu nou disc amb hits de les pistes de ball de principis de dècada, que tothom esperava gens dissimuladament.El petit format de tarda segueix sent un dels grans encerts de la graella del festival. Divendres, Núria Graham i Nick Mulvey, van ser els encarregats de posar música al crepuscle de la Masia d’en Cabanyes, a l’hora de la cervesa amb ulleres de sol. L’osonenca va repassar els temes de Does it Ring a Bell? a l’escenari La Cova Movistar. Graham s’ha fet gran, com explica a les lletres del seu darrer disc i això es tradueix en un directe sobri i contundent, renunciant al virtuosisme de què seria capaç en favor d’un missatge honest i molta actitud.Mulvey, per la seva banda, va desplegar el seu pop de guitarres lluminoses i somriure ample a l’escenari La Masia, en la que ja acostuma a ser l’hora màgica del festival, just abans que es faci fosc.La catarsi, com també és habitual, es va esdevenir a l’escenari La Cabana, on els barcelonins Za! Van fer embogir el públic que es va aplegar al bosc amb el seu soroll exquisit. Per la manera com es van entregar, no seria estrany que després del concert d’ahir, Edi Pou i Pau Rodríguez, perdessin cinc quilos cadascun.La revetlla final va anar a càrrec de Guille Milkyway que va punxar clàssics, gairebé de festa major, per acabar la que, per a molts, era la primera celebració d’aquests cinc anys de Vida.

