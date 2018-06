Milers de persones es manifesten a Barcelona per denunciar l'LGBTI-fòbia

Milers de persones s'han manifestat aquest dissabte a la tarda pel centre de Barcelona amb el lema ''Aturem l'odi i l'LGTBI-fòbia''. La manifestació ha comptat amb el suport de personalitats polítiques com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau i el president del Parlament, Roger Torrent.La comissió unitària 28J ha convocat la marxa 41 anys després de la primera manifestació amb aquesta reivindicació i han denunciat l'augment d'agressions verbals i físiques aquesta primera meitat de l'any.Ball de xifres pel que fa als manifestants: 1.500 persones segons la Guàrdia Urbana i 5.000 segons l'organització. Segons ha explicat el president de l'Observatori contra l'Homofòbia i de la comissió, Eugeni Rodríguez, creu que calen polítiques per fer front a aquest odi cap al col·lectiu.La marxa ha començat a plaça Urquinaona i ha transcorregut el centre de la Rambla, on s'ha fet un record ala primera manifestació del moviment i a l'atemptat del 17 d'agost, i ha acabat a la plaça Sant Jaume amb la lectura d'un manifest.

