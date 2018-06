La Intersindical-CSC es renova per convertir-se en l'eina laboral per «construir la República»

La Intersindical- CSC ha renovat la direcció amb l'objectiu de reforçar-se i convertir-se en l'eina laboral per "construir la República". Aquest dissabte al matí s'ha dut a terme el VI Congrés Nacional, on el sindicat ha tornat a escollit com a secretari general Carles Sastre i ha creat la nova figura de portaveu i vicesecretari general, pel qual s'ha triat Sergi Perelló.El secretariat nacional l'integrarà un equip de quinze persones (entre les quals hi ha el secretari i el portaveu), deu de les quals són cares noves dins de l'organització. Tot plegat, segons el sindicat, per rejovenir els òrgans de direcció i dotar-los de "massa muscular". Tots ells assumeixen el compromís d'executar la ponència que s'ha aprovat durant el congrés i que, a banda de buscar convertir-se en un eix bàsic per a la construcció de la República, també vol impulsar des dels centres de treball, a través de les futures eleccions de 2019, candidatures i representació sindical nacional.El VI Congrés Nacional de la Intersindical-CSC que s'ha celebrat aquest dissabte a la seu de la UB a plaça Universitat ha tingut com a principals objectius el debat de l'afiliació en relació a l'estratègia a seguir per "assolir la República catalana" i la renovació del secretariat nacional per encapçalar el projecte des dels centres de treball.Al Congrés també s'ha presentat el balanç del darrer mandat, destacant com a elements principals d'aquest període el compromís del sindicat en el procés i en la construcció de la República amb la participació en els diferents espais socials que va culminar amb el referèndum de l'1 d'octubre i la vaga general que la Intersindical-CSC va convocar el passat 8 de novembre. Des del sindicat, consideren que aquesta actuació ha contribuït a incrementar el nombre d'afiliats i afiliades, que ha crescut un 30% en els darrers mesos.D'altra banda, s'han aprovat dues resolucions. Una d'elles per donar suport als presos polítics i exiliats i per rebutjar la "repressió que aquestes persones i les seves famílies pateixen". L'altra, per demanar la derogació de la reforma laboral, la recuperació dels drets laborals i socials, el desenvolupament de polítiques reals d'igualtat i garantir el sistema de pensions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)