La Infanta Cristina reclama 900.000 euros a l'Audiència de Palma pel judici del «Cas Nóos»

La infanta Cristina reclama 899.988,58 euros a l'Audiència de Palma després de la sentència definitiva del judici pel "Cas Nóos". Aquest import, segons reclama la germana del rei per escrit i segons informen El Periódico El Mundo , és la diferència entre la fiança dipositada i la multa de condemna que haurà de pagar.El Tribunal Suprem va condemnar la infanta com a responsable civil a títol lucratiu pels delictes de malversació de fons públics i frau a l'administració, amb una multa de 136.950 euros. L'Audiència de Palma la va condemnar a pagar el doble de la multa esmentada, però va ser el Suprem qui la va rebaixar a la meitat que és ara.Durant la fase d'instrucció, Cristina de Borbó va ingressar una fiança per una possible condemna d'1.036.938,58 euros. Amb la diferència de la multa per la condemna, resulta l'import que reclama la infanta.

