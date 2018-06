​Mor José Antonio Zaldúa, davanter històric del Barça

L’exjugador del Barça José Antonio Zaldúa Urdanavia ha mort aquest dissabte als 76 anys a causa d’una malaltia. Tal com informa el Futbol Club Barcelona , Zaldúa va arribar al club el 1961, on s’hi va estar fins al 1970. Va vestir de blaugrana durant 9 temporades i va disputar un total de 215 partits oficials amb 104 gols. De fet, és el 13è golejador de la història del Barça.L’exdavanter Zaldúa va portar el braçal de capità en les darreres temporades al Barça i va guanyar la famosa Copa al Santiago Bernabéu contra el Reial Madrid a “la final de les ampolles” el curs 1967/68. A més del Barça també va jugar en altres equips de la Lliga, com l’Osasuna, el Valladolid i el Sabadell.

