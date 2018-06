​El PDECat replica Junqueras: «Ningú pot segrestar el que va ser un enorme esforç col·lectiu»

L' #1Oct va ser mèrit de tothom, aquest és l'esperit que hem de preservar. Per això, hi ha persones d'arreu que ho estan pagant amb la repressió, la presó i l'exili. Ningú pot atribuir-se en exclusiva aquest compromís. Ni segrestar el que va ser un enorme esforç col·lectiu — Maria Senserrich (@msenserrich) 30 de juny de 2018

El PDECat ha replicat ERC amb contundència després que el president dels republicans, Oriol Junqueras, assegurés en una carta que el seu partit es va haver de "carregar tota la feina i responsabilitat a l'esquena" al juliol del 2017 per "salvar" l'1-O.La portaveu del PDeCAT, Maria Senserrich, ha respost amb un missatge a Twitter aquest dissabte a la tarda que "ningú no pot segrestar el que va ser un enorme esforç col·lectiu", en referència al referèndum. "L'1-O va ser mèrit de tothom, aquest és l'esperit que hem de preservar. Per això, hi ha persones d'arreu que ho estan pagant amb la repressió, la presó i l'exili. Ningú pot atribuir-se en exclusiva aquest compromís", ha afegit Senserrich.El portaveu adjunt d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha llegit la carta de Junqueras en la Conferència Nacional dels republicans, aquest matí a La Farga de l'Hospitalet.Text

