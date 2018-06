​Mor un menor i un altre resulta ferit en bolcar amb un tot terreny en una pista forestal a Begues

Un menor de 16 anys ha mort i un altre de 17 anys ha resultat ferit aquest dissabte al migdia en bolcar amb un vehicle tot terreny en una pista forestal a Begues (Baix Llobregat). Els dos joves són veins del municipi. Els serveis d'emergències han rebut l'avís del sinistre a les 13.06 hores i fins al lloc s'han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no han pogut fer res per salvar-li la vida.L'accident ha passat per causes que es desconeixen al Camí de Can Sadurní.

