Valtònyc s'indigna per la irrisòria multa a un guàrdia civil condemnat per amenaçar de mort un periodista

Un Guardia Civil diciendo: "Mira si voy ahí y te pego dos tiros en la cabeza". Lo llega a decir rapeando y le cae la del atún. https://t.co/C5Fupn2vAM — Josep Valtònyc🎗️ (@valtonyc) 29 de juny de 2018

El raper Valtònyc s'ha indignat per la condemna d'un guàrdia civil per amenaçar de mort un periodista. Manuel Gómez només haurà de pagar 240 euros per un delicte lleu d'amenaces. Va amenaçar de mort el periodista de La Marea Antonio Maestre el passat octubre, dient-li, entre altres coses: "Mira si voy ahí y te pego dos tiros en la cabeza"."Lo llega a decir rapeando y le cae la del atún" ha dit Valtònyc en una piulada fent-se ressò de la notícia de La Marea . Tal com s'hi pot llegir, la sentència es pot recórrer a ka Audiencia Provincial de Madrid. El denunciat ha de pagar una quota diària de 4 euros i les costes del judici.El raper mallorquí està a Bèlgica després que la justícia el condemnés a tres anys i mig de presó pel contingut d'algunes de les seves cançons.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)