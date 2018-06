Una esllavissada deixa un mort i tres ferits a la C-16

Calçada tallada (Retenció): C-16 | NOU DE BERGUEDÀ | Sentit Ambdós sentits | Punt km. 111-112 | 14:03 — Trànsit C-16 (@transitc16) 30 de juny de 2018

Un mort i tres ferits per la caiguda d'unes roques a la C-16 a la Nou de Berguedà, segons han confirmat fonts policials a. L'avís del sinistre s'ha rebut a les 13.47 hores d'aquest dissabte al quilòmetre 111 de la C-16, entre Cercs i Guardiola de Berguedà. La carretera ja està oberta, en els dos sentits, després d'haver estat tallada tota la tarda.Els fets, segons fonts policials, una furgoneta circulava per la carretera. Al darrere, un altre cotxe que ha intentat adelantar-la. Una pedra d'uns 40kg cau de la vessant i impacta al vidre del davant, matant el conductor, de 37 anys, nascut a Roda de Ter. La seva dona i la seva filla eren a la furgoneta, però han resultat ferides lleus. El roc, ha fet carambola i ha impactat el cotxe que intentava avançar-la furgoneta, colpejant a la cara l'acompanyant. El conductor ha quedat ferit lleu però l'acompanyat ha estat traslladat a l'Hospital de Berga.El conductor del segon cotxe implicat ha resultat ferit de poca gravetat. La C-16 està completament tallada en ambdós sentits de la marxa i es fan desviaments per la BV-4025 i la B-400 a través de Sant Corneli, el Jou i Vallcebre. Protecció Civil informa que un tècnic de manteniment en carreteres farà avaluació del risc i comprovarà l'estat del terreny a la zona.Els geòlegs han estat revisant la zona, amb la carretera tallada en els dos sentits, per valorar el risc de cap esllavissada més. Fins que no han donat el vistiplau dels experts, no s'ha obert la C-16.El president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font, s'ha desplaçat aquesta tarda al lloc dels fets i ha explicat que ha demanat al departament de Territori i Sostenibilitat una reunió conjunta de cara la setmana vinent, per conèixer les causes de l'accident i alhora les accions que es faran per garantir la seguretat de la C-16. "Demanem al departament de Territori un informe sobre quines han estat les causes d'aquests despreniments, tant el que va passar fa uns mesos, com el que ha passat a dia d'avui, i que malauradament ha tingut una víctima, que ens garanteixin l'absoluta seguretat", ha expressat Font. Al maig una gran esllavissada de roques va obligar a tallar per complet la carretera C-16 a l'alçada de Guardiola de Berguedà. "És cert que les pluges han afectat d'una manera especial la terra i fan que hi hagi més despreniments dels que estàvem acostumats, el que ha de garantir-nos la Generalitat és que tot el perímetre d'aquesta carretera està assegurat per evitar-los", ha afirmat. "Els geòlegs ens han de garantir que el terreny està en condicions per no patir noves esllavissades", ha comentat David Font.

